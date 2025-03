Gioielli e ornamenti del periodo Liberty al Corso on line promosso da BCsicilia

Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare si terrà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 17 l’ottavo incontro del corso on line su “I Gioielli siciliani tra Storia e Arte”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, seguirà la lezione di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, dal titolo “I gioielli e gli ornamenti del periodo Liberty in Sicilia”. Sabato 22 marzo è invece prevista la visita guidata al Museo Pepoli di Trapani e al laboratorio artistico del corallo. Il corso prevede nove lezioni che si terranno tutti i mercoledì e tre visite guidate. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

L’Art Nouveau nasce in generale con lo scopo di contrastare la produzione in serie di oggetti, frutto di un’industrializzazione imperante: l’obiettivo è esaltare il lavoro dell’artigiano, valorizzando l’unicità e ispirandosi alla genuinità e vitalità della natura. È per questo che si cerca di realizzare manufatti unici nel proprio genere, aggiungendo sempre un tocco personale e sperimentando con nuove idee. Anche nella gioielleria, quindi, si punta a creare opere di qualità, non più destinate alle masse ma a una clientela borghese e benestante. I temi più ricorrenti sono la flora – come viti e orchidee – la fauna – soprattutto libellule, uccelli, cigni e serpenti – elementi naturali come le piume e sensuali figure femminili con lunghi capelli fluenti. Ampio spazio, però, hanno anche le creature mitologiche come ninfe, sirene e fate. I materiali più utilizzati sono l’oro, lo smalto e il vetro e si fa un grande uso di pietre, tra cui spiccano l’ametista e l’acquamarina: si preferisce non ricorrere a gemme particolarmente preziose, lasciando che il valore del gioiello derivi unicamente dalle decorazioni e dalle capacità dell’orefice. I gioielli Art Nouveau più comuni sono le collane, i pendenti, le spille, i diademi, i pettini e gli anelli, tutti realizzati con forme complesse ma equilibrate, senza sfociare mai nell’eccesso e prediligendo una bellezza modesta e poco appariscente.