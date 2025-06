BCsicilia aderisce all’iniziativa “Madri per Gaza” promossa dai cittadini di Bagheria che si svolgerà lunedì 30 giugno 2025 alle ore 21 presso l’Atrio Cavalieri vicino alla scuola Cirincione.

“In un momento in cui – scrivono i promotori – il mondo assiste con orrore alla straripante insensatezza di risolvere le relazioni tra i popoli con il ricorso alla guerra più che attraverso il dialogo, si va oscurando nelle coscienze e nel dibattito pubblico la sofferenza provocata dalla strage degli innocenti che continua nella Striscia di Gaza e nei campi di guerra. Noi, cittadini di Bagheria, ci uniamo per esprimere la nostra solidarietà a tutte le madri del mondo che soffrono per la perdita dei figli uccisi dalla guerra e dalla fame. Condividiamo il loro grido di aiuto e ci rifiutiamo di rimanere sordi di fronte a ogni guerra che è sempre disumana. Che fare allora? Avere il coraggio di comprometterci pubblicamente. Come piccolo segno di condivisione invitiamo ogni cittadino bagherese, aldilà delle appartenenze, a partecipare all’iniziativa “Madri per Gaza” come gesto simbolico a sostegno di tutte le madri sofferenti”. Le associazioni che vogliono aderire possono contattare: Cittadini di Bagheria per l’Iniziativa “Madri per Gaza”. Telefono: 3938835714.