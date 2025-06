Termini Imerese, la scuola di musical Arte & Passione Academy di Mara Fasulo Al Massimo di Palermo

Giovedì 3 luglio alle ore 21,15 al teatro Al Massimo di Palermo, la scuola di musical Arte & Passione Academy di Termini Imerese diretta dalla ballerina e coreografa Mara Fasulo, in collaborazione con Ignazio Grande, performer di circo contemporaneo, Golden Buzzer e finalista a Malta’s Got Talent 2023/24 e danzatore esterno per il programma “Amici” di Maria De Filippi 2006/07, ed i suoi allievi di danza aerea, delle scuole Labart di Alcamo e Pgs Don Bosco di Trapani, porterà in scena il musical “La Sirenetta – il coraggio di scegliere chi essere davvero”.

Dopo un intenso anno, in cui gli oltre cento allievi hanno affrontato un percorso formativo nelle tante discipline artistiche, come danza, canto, teatro sarà possibile assistere ad uno spettacolo che partendo dalla versione Disney della storia della giovane figlia di Re Tritone, farà riflettere anche su problematiche odierne come l’isolamento sociale e la diversità.

Non solo l’energia e la bellezza di corpi in movimento tra passi di danza classica, hip hop, moderna e ginnastica ritmica, ma tante emozioni veicolate anche attraverso le parole dei brani cantati o dei dialoghi recitati.

La direttrice artistica della scuola, Mara Fasulo, che opera in provincia dal 2014, negli ultimi anni ha scelto proprio il musical come obbiettivo per la sua offerta formativa, accogliendo giovani talenti che vogliono crescere nel campo del teatro, della musica, del canto e della danza. Grazie alla collaborazione di ben sette insegnanti delle varie discipline e dei tanti stage realizzati durante l’anno accademico, la sera del 3 luglio sul prestigioso palco del teatro Al Massimo di Palermo, verrà raccontata la storia di Ariel, con i tanti linguaggi possibili, non tralasciando le emozioni di una disciplina ricca come la danza aerea con i suoi cerchi, i tessuti, le corde per creare una magica intesa tra mondo marino e terrestre. Sono già partite le iscrizioni per il nuovo anno accademico in cui non mancheranno importanti novità e proposte.