Persone comuni per donare speranza: “Verità di Cielo”, nuova trasmissione condotta da Riccardo Rossi su Maria Vision Italia

Storie di persone comuni, che nel loro quotidiano di essere coniugi, genitori, nonni, lavoratori, con semplicità raccontano la loro vita come è cambiata vivendo le Verità dei volumi di – Libro di Cielo – vergati da Luisa Piccarreta. Storie anche di religiosi, suore e sacerdoti della comunità Fiat! Totus Tuus che spiegano queste nuove esagerazioni d’amore di Gesù, contenute nei volumi di – Libro di Cielo – e inquadrano la figura della mistica Luisa Piccarreta e delle loro vite donate per fare conoscere la Divina Volontà. Esistenze che si “fondono” in una fede profonda che vengono narrate in una nuova trasmissione Tv dal titolo” Verità di Cielo” a cura dei Piccoli Figli di Palermo, condotta dal giornalista Riccardo Rossi su Maria Vision Italia, su canale 255, giovedì 6 marzo alle ore 19.30. Una trasmissione Tv che ha come spunto le parole di Papa Francesco della 59.ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Una comunicazione che sappia renderci compagni di strada di tanti fratelli e sorelle, che riaccenda in loro la speranza in un tempo così travagliato. Che parli al cuore suscitando non reazioni passionali di chiusura e di rabbia ma atteggiamenti di apertura e amicizia; capace di puntare sulla bellezza e sulla speranza anche nelle situazioni più disperate”. “Una trasmissione in Tv – dice Riccardo Rossi- per fare capire che non occorre fare le grandi cose, essere potenti, famosi, ma vivere pienamente e nella fede la realtà della propria famiglia, del proprio lavoro anche se molto umile.”

“Oh, se tutti capissero che solo la mia Divina Volontà sa fare le cose grandi, ed ancorché fossero piccole e insignificanti, oh, come sarebbero tutti contenti, e ciascuno amerebbe il posticino, l’ufficio in cui Dio l’ha messo! Ma come si fanno padroneggiare dall’umano volere, vorrebbero dare di loro, fare azioni grandi che non possono fare, perciò sono sempre scontenti della condizione o posto in cui la divina Provvidenza li ha messi per loro bene (parla Gesù nel Volume 33 – Libro di Cielo- 4 ottobre, 1935)”.