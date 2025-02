Mobilità, due treni in più per il Carnevale di Termini Imerese

«Con l’incremento dei treni straordinari da Termini Imerese tra il 2 e il 5 marzo 2025 in occasione del Carnevale si conferma ancora una volta l’impegno della Regione Siciliana per favorire una maggiore e più efficiente mobilità ai cittadini e turisti che vogliono raggiungere la meta del Carnevale termitano, evento particolarmente sentito dalla comunità e dai visitatori, così da poter rientrare in tarda serata a Palermo e Cefalù comodamente in treno». Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, commenta l’attivazione di due treni aggiuntivi da parte di Trenitalia, in accordo con la Regione Siciliana, in occasione del Carnevale Termitano 2025, come aveva richiesto il Comune di Termini Imerese.

I treni circoleranno nelle notti tra il 2 e 3 marzo e tra il 4 e 5 marzo 2025, con partenza oltre la mezzanotte da Termini Imerese e arrivo nelle stazioni di Cefalù e Palermo.