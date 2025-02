Ansia per Papa Francesco, ha avuto una crisi respiratoria questa mattina e bisogno di una trasfusione

Dal Policlinico Gemelli di Roma non arrivano buone notizie.

La Sala Stampa della Santa Sede ha diramato il bollettino serale in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato in ospedale dal 14 febbraio scorso, a seguito della polmonite bilaterale che lo ha colpito.

“Le condizioni del Santo Padre – si legge nella nota della sala stampa vaticana – continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo. Questa mattina Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Il Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata”.

Nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio 2025, il professore Alfieri direttore del dipartimento medico chirurgico del Policlinico e responsabile dell’equipe del Gemelli, e il dottor Luigi Carbone, vicedirettore della Direzione Sanità e Igiene dello Stato Città del Vaticano e medico referente del Papa, hanno illustrato il quadro generale in merito alla salute del Pontefice.

“Il Papa – ha detto Alfieri, fugando anche qualsiasi fake news – è stato curato per una forma infettiva, per una dispnea a casa come qualsiasi paziente di 88 anni che inizialmente in questo periodo ha un’influenza. Quando diciamo che il Papa è fragile, allo stesso tempo diciamo che è un paziente fortissimo. È seguito molto bene”.