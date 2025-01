Si presenta a Palermo l’Associazione “Daniele Vive APS” in ricordo del giovane Carabiniere Breganze scomparso in un tragico incidente

Si presenta sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17,00 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, Cinema De Seta, in via Paolo Gili, 4, a Palermo, l’Associazione “Daniele Vive” APS in memoria del Carabiniere Daniele Breganze. All’incontro saranno presenti autorità militari, civili e religiose nazionali.

L’Associazione è stata costituita il 6 novembre 2024 da sette soci fondatori con lo scopo di ricordare il Carabiniere Daniele Breganze (nella foto) prematuramente scomparso il 29 aprile 2024, all’età di 23 anni, in un tragico incidente stradale lungo l’autostrada Palermo-Messina.

La sua non è una storia a lieto fine ma con la costituzione dell’Associazione “Daniele Vive Aps”, voluta fortemente dalla mamma Viola Drava, che fin da subito é stata, all’unanimità, nominata Presidente del sodalizio di promozione sociale “si è voluto far rinascere da un dolore così profondo un fiore millecolori che porterà luce e speranza a chi purtroppo vive nella sofferenza, nella povertà, nell’abbandono, nella perdita di quei valori di legalità e di dignità che caratterizzano parte della nostra società”.

L’associazione, coinvolgendo in modi e forme appropriati i cittadini, intende promuovere la cultura della legalità, dei diritti umani, civili, sociali e politici, in particolare tra i giovani, attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche col coinvolgimento di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione alla formazione extra-scolastica a carattere professionale e sportivo, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante il sostegno economico e didattico, anche a distanza, il tutto finalizzato al contrasto di ogni forma di violenza, con particolare a attenzione a quella di genere. Inoltre il sodalizio vuole impegnarsi per ricerca e la conoscenza delle problematiche legate alle conseguenze dell’incidentalità stradale e le possibili soluzioni preventive, anche attraverso la collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti (scuole di ogni ordine e grado, Arma Carabinieri, Polizia di Stato e Polizie municipali), e con iniziative volte ad interventi o proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale.

Il giovane Daniele Breganze da piccolo era il più vivace di tutti e dalla risata facile, ma crescendo è diventato un uomo fiero ed orgoglioso di indossare una divisa che lo onorava e lo riempiva d’orgoglio. Essere Carabiniere era il suo sogno, realizzato con quella grinta e con quel coraggio che lo rappresentavano nel cuore e nell’anima, sempre pronto, diligente, attento, dolce e sicuro di sé. Il suo motto era onestà e lealtà, valori vissuti e testimoniati ogni giorno nel suo prestare servizio allo Stato, servizio visto come missione e impegno per aiutare gli altri, per lui niente era impossibile era tutto nelle sue mani grandi e nel cuore immenso e generoso e in chiunque l’ha conosciuto ha lasciato un segno profondo nella mente e nel cuore.

Daniele amava prendersi cura degli altri ed è con questo principio che l’Associazione opererà per il meglio. “Una piccola goccia – scrivono i promotori – unita ad altre piccole gocce formano un mare, quel mare di amore con la A maiuscola che vogliamo diffondere agli altri perché è nell’amore e nella solidarietà che Daniele vive e vivrà per sempre”.