Forte vento a Cefalù: scoperchiato parte del tetto di un lido Poseidon, allerta del Comune

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito Cefalù nelle ultime ore, con forti raffiche di vento che hanno danneggiato il tetto del lido “Poseidon”, situato lungo il lungomare “Giardina”. Le raffiche, che secondo il sito meteocefalu.altervista.org hanno raggiunto i 51,5 km/h, hanno causato il parziale scoperchiamento della struttura.

In risposta alle condizioni meteo avverse, il Comune di Cefalù ha diramato un avviso di allerta per la cittadinanza. In un comunicato, si raccomanda di prestare la massima attenzione a causa della pioggia e del forte vento che stanno interessando la città. “Si invita a evitare di frequentare luoghi aperti dove sono presenti pali, alberi o oggetti che potrebbero essere divelti”, ha scritto l’amministrazione comunale su Facebook. Inoltre, viene suggerito di spostarsi solo in caso di necessità.

Sul territorio sono attivamente impegnati i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale per monitorare la situazione e intervenire in caso di emergenza. Le forze dell’ordine e i soccorritori stanno lavorando per garantire la sicurezza della comunità.

La cittadinanza è invitata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali del Comune e a seguire le raccomandazioni per evitare rischi legati alle condizioni atmosferiche particolarmente critiche.