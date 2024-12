Ex colonia montana di Ficuzza nel degrado: segnalazione del Gruppo Arkeotrekking di BCsicilia

Segnalazione del Gruppo Arkeotrekking di BCsicilia a seguito di una escursione all’interno del programma di conoscenza dei boschi siciliani. Tra le strutture in desolante e spettrale stato di abbandono, rientra l’ex colonia montana di Ficuzza risalente ai primi anni ’50 del secolo scorso e rimasta aperta fino ai primi anni ’90. Il complesso si trova all’interno del bosco di Ficuzza e dista dalla frazione omonima circa un chilometro, nel territorio del Comune di Corleone. L’Ente proprietario è l’Azienda delle Ferrovie dello Stato mentre la gestione venne affidata all’OPAFS (Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato). La colonia, situata in un’area montuosa immersa nel verde, era composta da diversi edifici, oggi in stato di degrado e costantemente vittime di atti di vandalismo. “È davvero sconfortante – osservano i componenti del Gruppo Arkeotrekking di BCsicilia – le condizioni di totale abbandono in cui si trova questa ex colonia, che un tempo accoglieva i figli dei lavoratori della vicina stazione ferroviaria. La struttura avrebbe bisogno di interventi urgenti per garantirne la messa in sicurezza e, soprattutto, il recupero”.