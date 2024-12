Cerda, costituito in Consiglio comunale il gruppo della Lega

Nuovi assetti in Consiglio comunale a Cerda. Tre consiglieri eletti nella lista collegata al sindaco Salvo Geraci hanno costituito il nuovo gruppo Lega per Salvini premier. Ne fanno parte Benedetta Desiree Parisi, Dario Geraci e Mario Dioguardi, che è anche il presidente dell’assise municipale. A guidare il gruppo sarà la consigliera Parisi, avvocato e prima degli eletti, che in precedenza si era dichiarata indipendente ed ora torna nella maggioranza. “La scelta di aderire alla Lega – affermano i tre consiglieri – ci ha spinti a formare anche un gruppo all’interno del consiglio comunale. Proseguiamo nella maggioranza il nostro impegno per la realizzazione del programma amministrativo del sindaco Salvo Geraci. Riteniamo – aggiungono Parisi, Geraci e Dioguardi – che l’impegno di Matteo Salvini in primis stia portando risultati a vantaggio della Sicilia e dei territori. Per questo vogliamo svolgere un’azione politica ampia e concreta con la Lega. E su queste basi ci muoviamo assieme al nostro Sindaco per migliorare la nostra comunità”. Dal canto suo il sindaco Salvo Geraci apprezza la scelta dei tre consiglieri. “Lavoriamo insieme – dice Geraci, che è anche il capogruppo della Lega nel Parlamento regionale – con spirito costruttivo per rendere Cerda migliore. Abbiamo gli strumenti e la forza, ma anche la volontà, per agire nell’interesse della nostra comunità. La Lega dei territori lavora nei territori e per i territori”.