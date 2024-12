Montemaggiore Belsito da l’addio al Sindaco Antonio Mesi

Montemaggiore Belsito avvolta in un profondo dolore per la perdita prematura del suo Sindaco Antonio Mesi, venuto a mancare all’età di 57 anni. La comunità si stringe attorno alla famiglia e piange la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del paese, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti.

Alla cerimonia funebre presieduta dal parroco Salvatore Panzarella erano presenti numerosi sindaci del territorio con le loro fasce tricolori. In una chiesa stracolma di persone, provenienti anche da altri paesi, in diversi hanno preso la parola per ricordare il primo cittadino tra cui il Vice sindaco Riccardo Siragusa e Luigi Iuppa, sindaco di Geraci Siculo, e Presidente dell’Unione dei Comuni.

Antonio Mesi è stato un amministratore capace e visionario, che ha saputo interpretare e guidare i bisogni della sua cittadinanza con straordinaria dedizione. La sua carriera politica, coronata da un secondo mandato consecutivo, rappresenta un traguardo storico per Montemaggiore Belsito, dove mai prima d’ora un sindaco era stato riconfermato per due volte consecutive. Inoltre, il numero di primi cittadini che hanno ricoperto la carica per due o più mandati è così esiguo che si può contare sulle dita di una mano.

Il percorso di Antonio Mesi come sindaco è stato segnato da una leadership illuminata e da una profonda attenzione verso le esigenze delle fasce più deboli della popolazione. Durante il suo primo mandato, iniziato nel 2018, Mesi ha lavorato con energia per modernizzare le infrastrutture locali, migliorare i servizi e promuovere il turismo nel piccolo centro, conosciuto per le sue bellezze naturali e le tradizioni culturali. Un’importante iniziativa di quel periodo è stata l’applicazione della legge Madia, recepita dall’ARS, che ha portato alla stabilizzazione dei nuovi dipendenti comunali nel dicembre 2019. Questi dipendenti, attraverso un graduale turnover, hanno sostituito il personale precedente, consolidando il funzionamento dell’amministrazione sia negli anni precedenti che successivi alla loro conferma a tempo indeterminato.

Ricordiamo come da Sindaco con tutti gli amministratori, medici e i sanitari coinvolti, abbia efficacemente affrontato la Pandemia da Covid-19. Riuscendo ad evitare che il paese fosse catalogato come zona rossa. Le campagne vaccinali sono state altrettanto gestite e attuate tempestivamente ed efficacemente.

La sua rielezione, avvenuta nel 2023 con un significativo consenso popolare, è stata la testimonianza della fiducia che i cittadini avevano riposto nella sua visione e nelle sue capacità.

Il suo secondo mandato, tuttora in corso, è stato caratterizzato da una rinnovata spinta verso la sostenibilità e l’innovazione, con progetti ambiziosi volti a migliorare la qualità della vita per tutti i residenti. Con la sua squadra, Antonio Mesi è stato promotore di iniziative che hanno rafforzato il tessuto sociale ed economico del paese, lasciando un segno indelebile nella storia amministrativa di Montemaggiore Belsito.

La sua scomparsa improvvisa rappresenta un colpo durissimo per la comunità, che oggi piange non solo un leader politico, ma anche un uomo dai profondi valori umani. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua innata capacità di ascolto, la sua gentilezza e il suo sorriso sempre pronto a infondere speranza.

Il Consiglio Comunale, gli amici e i colleghi si uniscono al cordoglio per la famiglia di Antonio Mesi: alla moglie Ina e ai figli Lucia e Giuseppe va l’abbraccio commosso di tutta Montemaggiore Belsito. Il lutto che oggi colpisce la nostra comunità è anche un’occasione per riflettere sull’eredità di un uomo che ha dato tutto se stesso per il bene comune.

La sua memoria continuerà a vivere attraverso le opere e le iniziative che ha avviato, lasciando un esempio di impegno civico e amore per la propria terra. In segno di rispetto e riconoscimento, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per accompagnare l’ultimo saluto al suo Sindaco, Antonio Mesi. Nella mattinata di sabato si è aperta la Camera ardente all’interno dell’Aula consiliare, per dare l’ultimo saluto pubblico, al primo cittadino di Montermagiore Belsito.

Santi Licata