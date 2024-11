Sciara: va in pensione il dottore Cavera, 41 anni al servizio della comunità sciarese

Dopo 41 anni di onorato servizio medico, il dottore Cavera va in pensione.

Sono stati anni intensi, una carriera lavorativa attiva e spesa per i suoi pazienti che seguiva personalmente recandosi nelle loro case a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di necessità o per una visita settimanale.

Ci sono state emergenze che lo hanno coinvolto anche nel cuore della notte, qualche

paziente lo ha visto entrare dentro casa in vestaglia e ciabatte per non perdere un solo minuto dalla ricezione della chiamata. Carattere iracondo, capello sempre fuori posto, valigetta sempre pronta in macchina, telefono acceso h24, pronto ad intervenire in qualunque momento, questo, e molto altro ancora è stato il dottore Cavera in questi 41 anni di servizio. Si può dire con certezza che è stato il medico di tutti, non ha mai infatti rifiutato la chiamata di coloro che non rientravano tra i suoi assistiti facendo così suo, il prezioso “giuramento medico” prestato subito dopo la laurea.

“L’Amministrazione comunale – scrive il sindaco di Sciara, dott.ssa Concetta Di Liberto sulla pagina Facebook del Comune – ringrazia per i tanti anni di professione al servizio di tutta la comunità di Sciara il Dott. Salvatore Antonino Cavera che da qualche giorno si gode la meritata pensione. Ha svolto con grande passione, vocazione e competenza il ruolo di medico, non conoscendo orari e mettendosi a disposizione di tutti in ogni necessità ed evenienza, tenendo fede pienamente e deontologicamente al “giuramento di Ippocrate”, che con encomiabile spirito di servizio ha onorato al meglio. È stato anche stimatissimo Sindaco del nostro Comune, con tanti ottimi risultati conseguiti e importanti pagine scritte nella storia del nostro paese. Grazie infinite Nino per quanto hai fatto e per ciò che in termini di esperienza e saggezza continuerai ad offrire all’intera comunità di Sciara”.

A sostiture Cavera sarà adesso la giovane dottoressa Ilenia Messina di Termini Imerese, nello stesso ambulatorio dove per 41 anni tanti sciaresi hanno avuto modo di curarsi.