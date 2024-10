Cerda, assolti Tripi e Iudicello nel processo legato alla Sagra del Carciofo 2022

Si è concluso con una doppia assoluzione il processo riguardante presunte irregolarità legate all’organizzazione della Sagra del Carciofo 2022 di Cerda. Vincenzo Tripi, ex dipendente comunale, e Antonina Iolanda Iudicello, attuale responsabile del primo settore del Comune, sono stati scagionati dalle accuse che li vedevano al centro dell’indagine.

Tripi era chiamato a rispondere di tre capi d’imputazione, tra cui abuso d’ufficio, violazioni nelle procedure d’appalto e peculato, mentre la Iudicello era imputata solo per presunta irregolarità negli appalti. Il Pubblico Ministero aveva chiesto pene significative per entrambi: due anni di reclusione per Tripi e quattro mesi per Iudicello.

Tuttavia, al termine del giudizio abbreviato, il giudice Gregorio Balsamo del Tribunale di Termini Imerese ha pronunciato l’assoluzione. Nel dettaglio, Tripi è stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio, poiché il fatto non è configurabile come reato secondo la legge. Per entrambi gli imputati, l’accusa di violazione delle norme sugli appalti è stata respinta con formula piena, dichiarando che “non hanno commesso il fatto”. Anche l’accusa di peculato rivolta a Tripi ha avuto lo stesso esito, con una sentenza di piena assoluzione.

La vicenda giudiziaria, che aveva messo in discussione la gestione di uno degli eventi più rappresentativi della comunità di Cerda, si è dunque risolta con il completo proscioglimento di Tripi e Iudicello, confermando la loro estraneità ai fatti contestati.

Salvina Cimino