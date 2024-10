Frane, in gara i lavori sulla collina della Torre del Marchese a Finale di Pollina

Oltre un milione e 200 mila euro per consolidare il costone roccioso sul quale sorge la Torre del Marchese a Finale, frazione del Comune di Pollina. A tanto ammonta il finanziamento della Regione Siciliana che, attraverso la Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente Renato Schifani, ha pubblicato la gara per affidare i lavori. Così come stabilito dagli uffici diretti da Salvo Lizzio, le domande dovranno pervenire per via telematica entro il prossimo 12 novembre.

Nel 1993, a causa del terremoto che si registrò nel territorio di Pollina, si staccarono diversi massi dalla collina e la zona fu classificata con il codice R4 proprio a causa dell’elevato rischio di ulteriori crolli. Da qui, anche i divieti per i bagnanti che potranno riappropriarsi del litorale una volta effettuate le opere di disgaggio dei massi pericolanti e di posizionamento di alcune reti metalliche.

«La torre medievale, che con la sua terrazza domina un magnifico panorama che si estende fino alle isole Eolie – spiega il governatore – rappresenta, specialmente nel periodo estivo, un forte richiamo per i turisti. Questo intervento, oltre a garantirne la salvaguardia, consentirà dopo oltre trent’anni di restituire alla gente un ampio tratto della sottostante spiaggia di Finale, rimasta chiusa per ragioni di sicurezza».

Il progetto esecutivo risale al 2021 e a farsene carico fu il Comune di Pollina che lo trasmise a Palazzo d’Orléans. «Un altro esempio virtuoso – aggiunge Schifani – della sinergia tra Amministrazione cittadina e Regione, pronta a farsi carico delle esigenze delle varie comunità dell’Isola per garantire l’incolumità della gente e, come in questo caso, mettere al sicuro il proprio patrimonio monumentale».