Gangi, al Santuario dello Spirito Santo la III Settimana della Fede

Sta per prendere il via la III Settimana della Fede che si terrà nel Santuario dello Spirito Santo dal 7 al 13 ottobre prossimi. Un evento fortemente voluto da don Giuseppe Amato (nella foto), Rettore del Santuario e Direttore del Servizio Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Cefalù. Ormai da tre anni, questa iniziativa, è un’occasione che permette a tanta gente di interrogarsi sui temi centrali della fede cristiana, sul dialogo col mondo nel pieno mandato del Vaticano II e con lo stile sinodale insito proprio nella identità e nella missione della Chiesa, in particolare vengono offerti spunti di riflessione per rendere sempre più concreto l’agire dei cattolici nella società. “Ho sempre voluto che il nostro santuario fosse un punto di riferimento nel territorio non solo dal punto di vista religioso – dichiara don Giuseppe – ma anche culturale e sociale. Le diverse iniziative avviate ci hanno permesso in questi anni di intraprendere la giusta direzione”

Il tema scelto è: “#CristianiOggi: gente di speranza o gente disperata?”, e si prospetta davvero interessante, in un tempo in cui alberga la disperazione per le diverse vicissitudini che le piccole e grandi comunità devono affrontare. I paesi sono sempre più poveri, le chiese sempre più vuote, i modi tradizionali di vivere la fede appaiono insufficienti e il linguaggio delle nuove generazioni è sempre più complicato da interpretare per una Istituzione plurisecolare.

In questa cornice, si terranno le relazioni del prof. Franco Garelli, noto sociologo di fama internazionale, della Biblista Rosanna Virgili, voce femminile della teologia italiana, del prof. Giuseppe Notarstefano, Economista e Presidente nazionale di Azione Cattolica, di P. Gianni Notari, Direttore dell’Istituto Politica “P. Arrupe” di Palermo e del Dott. Vincenzo Morgante, Direttore di TV 2000. L’apertura e la chiusura dei lavori saranno affidate rispettivamente a don Giuseppe Licciardi Vicario Generale della Diocesi di Cefalù e al Vescovo Mons. Giuseppe Marciante che, fin dal suo nascere, ha fortemente caldeggiato questa iniziativa ritenendola di forte carattere evangelizzatrice per le nostre Comunità cristiane. “Sono onorato che i relatori abbiano risposto al nostro invito e noto come, ogni giorno, cresce l’interesse verso la Settimana della fede da parte di tanti – ci dice ancora don Giuseppe. Abbiamo anche raccolto, attraverso un questionario, diffuso nelle pagine social, alcuni spunti interessanti per le tematiche del prossimo anno. Ringrazio di cuore la mia Comunità che risponde con generosità a questi momenti, il che fa bene sperare. Il nostro vuole essere un tempo di dialogo di condivisione tra diverse visioni della Fede, del Mondo, della Società, della Chiesa, in questa diversità lo Spirito Santo saprà fare la giusta sintesi e seminare i buoni frutti nella vita di ognuno”.