Sciara, cerimonia di saluto per il luogotenente Giuseppe Maniscalco dopo 22 anni al comando della stazione dei Carabinieri

Dopo 22 anni di servizio presso la stazione dei Carabinieri di Sciara, il luogotenente Giuseppe Maniscalco, arrivato nel lontano 2002 è stato trasferito a Palermo presso il Nucleo Operativo Compagnia di “Piazza Verdi”.

Si è svolta questa mattina alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Comune di Sciara, la celebrazione di saluto per il luogotenente Maniscalco, alla guida della stazione sciarese per oltre un ventennio. Una cerimonia partecipatissima, presente l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco la dott.ssa Concetta Di Liberto, gli impiegati comunali, i giovani del Servizio Civile, i rappresentanti delle associazioni e tanta gente che ha voluto augurare buon proseguimento di carriera al luogotenente.

Un momento emozionante che si è sintetizzato in due brevi discorsi da parte del sindaco Di Liberto che ha così detto: “A lei va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale, dei dipendenti e della comunità sciarese per questi intensi anni di servizio nel nostro paese. Ci sono stati momenti belli e altri meno belli come quelli del triste periodo del Covid e tanti altri. Io, in primis, posso dirle che ci siamo sentiti davvero al sicuro. Non sarà un arrivederci definitivo, la comunità la attende a Sciara ogni qualvolta vorrà venirci a trovare saremo felici e lieti di averla a casa”.

Sono stati anni impegnativi, segnati da momenti belli e meno belli: “Ricordo – ha detto il luogotenente visibilmente amozionato – alcuni episodi quando arrivai nel lontano 2002, tra questi il piacere di aver conosciuto alcune distinte persone che purtroppo oggi non ci sono più. Tra questi i signori Lo Bello, Azzara, Giammartino e tanti altri che porterò per sempre nei miei più cari ricordi. Ci sono stati anni difficili come quelli del Covid, non è stato facile gestire quei momenti però il dovere veniva prima di tutto. Vado via da Sciara con la consapevolezza che mi sono arricchito professionalmente e personalmente, grazie a voi perchè ho visto la vostra vicinanza nei miei confronti e verso i miei collaboratori. Lascio qui un pezzo della mia vita perchè il periodo che ho trascorso a Sciara è quello più lungo: grazie a voi tutti”.

Presente anche il parroco Don Nunzio Pomara il quale ha voluto sottolineare l’importante collaborazione tra i Carabinieri e la Chiesa di Sciara in diverse occasioni. Al termine è stata consegnata una targa dal sindaco ed una pianta dai dipendenti comunali. Importante la presenza del brigadiere Antonino Passamonte e del maresciallo Cristian Manfrè, il quale quest’ultimo sarà il reggente della stazione dei Carabinieri di Sciara.