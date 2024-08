Blufi, il 17 agosto tributo ai Pink Floyd

L’evento musicale è uno dei pochi appuntamenti dei Pinks one in Sicilia e si terrà in occasione dei festeggiamenti organizzati dalle congregazioni riunite dei Tre Santi: Maria SS. Annunziata, SS. Crocifisso e San Giuseppe. In paese è già scattata la macchina organizzativa in previsione delle tante presenze che si attendono a Blufi per questo concertone estivo curato dalla Asc Production.

I Pink’s One sono la più rilevante tribute band dei Pink Floyd di Sicilia nonché una delle più seguite e apprezzate del panorama italiano e internazionale. Nascono nel 2010 a Siracusa e ripropongono i brani più significativi ed emozionanti dell’ampio repertorio pinkfloydiano, concentrando in un emozionante spettacolo di luci e suoni ben mezzo secolo di Storia della Musica. L’accurata scelta sonora, la cura degli arrangiamenti, la versatilità e la completezza dell’organico, unitamente al bagaglio di esperienza accumulato nel corso degli anni li hanno consacrati tra le migliori tribute band dei Pink Floyd. Appuntamento in piazza Concordia alle ore 22.00, ingresso gratuito.