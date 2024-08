Cerda in festa: alta moda e comicità hanno animato un fine settimana di successo

Il fine settimana a Cerda ha brillato di glamour e vivacità, con due eventi di grande richiamo che hanno segnato una stagione estiva particolarmente vibrante.

Sabato sera, Piazza La Mantia si è trasformata in una passerella di alta moda grazie alla IV Edizione del “Salotto della Moda”, organizzato e curato dallo Eye One Fashion Maison Biancomanto. Il “Salotto” si è rivelato ben più di una semplice sfilata di alta moda; è stato una celebrazione sublime della creatività e dell’arte sartoriale, un palcoscenico esclusivo per mettere in luce la bellezza e l’innovazione del mondo della moda. Sotto la guida esperta e appassionata di Gianpaolo Guida e il prezioso supporto di Silvia Genovese, l’evento ha saputo coniugare eleganza e raffinatezza, elevando l’esperienza a una celebrazione dell’arte e della cultura. La partecipazione di figure di spicco come la celebre Carmen Russo, il soprano Valentina Di Franco, la cantautrice Gerardina Trovato hanno ulteriormente impreziosito questa manifestazione, confermando che Cerda è capace di ospitare eventi di indiscutibile prestigio.

Domenica, la scena è passata a “La Corrida”, sotto la direzione di DJ Tony & Company.

Questo spettacolo ha inondato il paese di comicità e gioia, rivelando quanto il divertimento e la spensieratezza siano cruciali per la coesione sociale e il benessere collettivo. Curata con passione e dedizione.

Il vicesindaco Giuseppe Amodeo ha espresso grande soddisfazione affermando che “Cerda ha vissuto un fine settimana memorabile grazie a due eventi che hanno catturato l’attenzione e l’entusiasmo della comunità, sottolineando come ogni manifestazione, non solo arricchisce il panorama culturale del nostro paese, ma ha anche un impatto positivo tangibile sull’economia locale. Eventi come questi generano movimento e interesse, portando visitatori e stimolando le attività commerciali. Moda, musica e comicità, in particolare, sono stati strumenti potenti per attirare l’attenzione e rinvigorire il nostro tessuto sociale. Ogni evento riflette il nostro impegno a preservare e valorizzare le tradizioni locali, mentre abbracciamo nuove tendenze e innovazioni”.

Con uno sguardo lungimirante il vicesindaco ha aggiunto: “Questi successi non sono il risultato del lavoro di pochi, ma il frutto della collaborazione e della dedizione di tutta la comunità. Ogni organizzatore, partecipante e cittadino ha contribuito a creare un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento che ha reso possibile tutto ciò. È questo spirito di unità e collaborazione che ci permette di sognare e realizzare eventi sempre più significativi.”

Nei prossimi giorni Cerda si appresta a festeggiare la patrona, Maria SS. Addolorata, rispecchiando la religiosità e la spiritualità dei suoi cittadini, pronti ad esprimere la loro profonda devozione”.

Infine, conclude il vicesindaco Giuseppe Amedeo: “Siamo pronti a chiudere in bellezza l’Estate Cerdese con l’evento più atteso del comprensorio delle Madonie, l’evento clou di questa estate 2024: i Boomdabash in concerto, il 18 agosto alle 21.30, ancora una volta nella splendida cornice di Piazza La Mantia”.

In questo spazio così ricco di significato e suggestione, che rappresenta il cuore pulsante di Cerda e ne definisce l’identità, Piazza La Mantia, ci permette di apprezzare l’armonia tra storia e modernità, tradizione e innovazione. Con la maestosità della sua scalinata che da sempre accarezza i passi dei visitatori, la sua solenne chiesa, il municipio imponente e il vibrante monumento al carciofo, essa incarna l’essenza stessa del paese conferendogli un fascino ineguagliabile.

Salvina Cimino