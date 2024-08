Giornale di Cefalù, Premio Ruggiero II assegnato alla Fraternità dei Padri Cappuccini di Gibilmanna

Il Premio Ruggiero II edizione 2024 è stato assegnato alla Fraternità dei Padri Cappuccini Maria SS. di Gibilmanna. Il prestigioso riconoscimento viene annualmente attribuito dalla associazione culturale Cefalù città di Ruggiero, presidente Giovanni Biondo, d’intesa con l’amministrazione comunale di Cefalù.

La consegna è avvenuta nell’aula consiliare il 4 agosto nel corso dei festeggiamenti in onore del SS. Salvatore, titolare della Basilica Cattedrale.

La motivazione: si riconosce l’indiscutibile, costante e apprezzata opera apostolica, sociale e culturale, che si pone a mirabile riferimento di elevazione morale e spirituale per la città di Cefalù, tramite il Santuario di Gibilmanna, la Parrocchia San Francesco e la più recente Casa di Accoglienza, sempre con il particolare servizio per gli ultimi ed i più emarginati della società.

Essa si esprime in perfetta sintonia con le ideali volontà di Ruggiero II che, nei suoi atti in favore della Chiesa e della Città, ebbe sempre una privilegiata attenzione per i poveri ed i più bisognosi, come appunto è meritorio per la Fraternità dei Padri Cappuccini nel passato e nell’odierno della Sua preziosa presenza a Cefalù.

L’albo d’oro del premio: 1999, mons. Crispino Valenziano; 2011, don Liborio Asciutto; 2012, maestro Diego Cannizzaro; 2013, prof. Amedeo Tullio; 2014, prof. Alfredo Mario La Grua; 2015, prof. Antonio Franco; 2016, prof. Vincenzo Abbate; 2017, maestro Sandro Varzi; 2018, maestro Michele Canzoneri; 2023, dr.ssa Valeria Miceli.

Gli interventi del sindaco Daniele Tumminello, il presidente della associazione Giovanni Biondo, l’assessore alle politiche culturali Antonio Franco, il padre guardiano della fraternità di Gibilmanna fra’ Antonio Raimondo; il parroco di San Francesco fra’ Aurelio Biundo, il vescovo mons. Giuseppe Marciante.

