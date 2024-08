Aspettiamo soluzioni per la crisi idrica: provocatoria protesta di un Gruppo di attivisti di Campofelice di Roccella

Prosegue l’azione di sensibilizzazione da parte di un gruppo di attivisti di Campofelice di Roccella in relazione alla problematica che sta assediando la regione siciliana, a causa delle scarsissime piogge invernali e contestualmente per il cronico decadente stato delle infrastrutture correlate a condutture e invasi.

Ideatori e protagonisti di quella che per loro stessa affermazione, vuole essere una pacifica azione di protesta e al contempo una azione di sensibilizzazione, affidata anche alla potenza visiva delle immagini che li ritraggono, sono Giuseppe Testa e Rosario Ivan Glorioso.

Le foto, illustrative peraltro dello stato di (cattiva) salute dei nostri invasi sono state scattate a monte della diga Rosamarina di Caccamo e di fronte alla vasca di raccolta della stessa struttura ubicata nel territorio del Comune di Collesano.

“L’eccezionale siccità che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura e il razionamento dell’acqua in tanti comuni dell’isola necessità di risposte immediate, da parte della classe politica che ci governa” affermano i due.

Purtroppo anni di mancata programmazione nel settore idrico, interventi infrastrutturali sempre rimandati, stanno dando i loro frutti.

Eppure quello della mancanza d’acqua in Sicilia non è un problema che si è riscontrato solo quest’anno. Soprattutto nella parte meridionale, il razionamento dell’acqua è stato una pratica ricorrente. Solo due anni fa poi, nonostante le piogge avessero riempito gli invasi, fino a tarda estate ai contadini di otto comuni delle basse Madonie fu impossibile irrigare i propri campi con l’acqua della diga Rosamarina per un problema adducibile a guasti alla rete idrica collegata.

Un appello il loro dunque indirizzato alle istituzioni ma non solo.

L’azione di sensibilizzazione ricordano infatti gli attivisti, è per cercare di coinvolgere le coscienze di chi ancora si disinteressa del problema. In particolar modo nelle grandi città, in quei quartieri dove ancora l’acqua non è stata razionata, in tanti non ha anno ancora il sentore della problematica.

L’utilizzo dell’acqua nella nostra regione sia per uso civile che per industriale è chiaramente aumentato negli anni, eventi eccezionali come inverni senza pioggia in assenza di interventi correttivi rischiano di essere letale per chi vive e lavora nell’isola e in particolare per chi vive di agricoltura e allevamento.

“Riportiamo l’attenzione sulla critica situazione dovuta alla siccità e a tutte le sue conseguenze, in Sicilia – affermano i due – nell’impotenza di un futuro incerto, che questo nostro gesto bruci come brucia la nostra terra, e bruciano i nostri cuori! Dedicato a tutti coloro che stanno soffrendo, e a coloro che potrebbero porvi rimedio”.

Francesco Fustaneo

Nelle foto si è prestato per la posa Giuseppe Testa. L’autore degli scatti è Rosario Ivan Glorioso.