Termini Imerese, Associazione 25 Aprile: viva soddisfazione per la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

L’Associazione 25 Aprile di Termini Imerese ha espresso in un comunicato viva soddisfazione per la delibera di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa il 20 maggio 1924, approvata il17 luglio dalla Giunta Comunale.

“Questa Associazione – scrive il Presidente Umberto Gentile – con una nota dell’11 giugno aveva formalizzato apposita motivata richiesta alla Sindaca Maria Terranova, proprio in concomitanza con la ricorrenza del centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, per mano di una squadraccia fascista, avvenuto a seguito delle sue denunce in Parlamento, contro le illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini, In tal senso, è utile ricordarlo, anche altri Comuni siciliani si sono pronunciati in favore della revoca di identiche delibere, che la storia ci ha restituito, quale frutto di una pratica propagandistica, molto diffusa al tempo, che nel nostro territorio ha trovato terreno fertile per la influenza esercitata da Alfredo Cucco membro del Gran Consiglio del Fascismo. Diamo atto alla Giunta in carica della espressione di volontà che le fa onore e che si colloca nella coerenza della già avvenuta concessione della cittadinanza onoraria, a Liliana Segre, vittima di quelle leggi razziali, volute dal regime fascista, che hanno permesso lo sterminio di milioni di esseri umani nei campi di concentramento nazisti. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale, nella riunione del 7 agosto, vorrà ratificare tale revoca, anche per rispettare la memoria dei numerosi Partigiani, Internati Militari e Antifascisti termitani, che hanno contribuito, anche con la vita, alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo e restituito la libertà repubblicana, così come sancita nella Costituzione Italiana”.

Nella foto il gerarca fascista Alfredo Cucco arringa a Piazza Duomo la folla dei termitani (Immagine concessa da Fabio Chiaramonte).