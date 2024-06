Caccamo, al via l’anno giubilare di “San Nicasio”

La chiesa e la città di Caccamo, si legge in una nota dell’Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Palermo, si apprestano a vivere l’Anno Giubilare in onore del Patrono San Nicasio, si tratta di un particolare periodo concesso dalla Penitenzieria Apostolica dal 1° luglio 2024 al 1° settembre 2025 per poter celebrare il IV centenario della liberazione di Caccamo dalla peste (1624) e della elezione di San Nicasio a Patrono della Città (31 maggio 1625). L’indulgenza si potrà lucrare visitando la Parrocchia SS. Annunziata e venerando le reliquie di San Nicasio.

Domenica 30 giugno alle ore 19.00 la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice (che ha avviato l’iter presso la Penitenzieria Apostolica) per l’apertura dell’Anno Giubilare; lettura della preghiera a San Nicasio composta da Mons. Lorefice. Il Sindaco di Caccamo offrirà simbolicamente una lampada votiva che arderà per tutto l’anno giubilare

Le iniziative per l’Anno Giubilare sono promosse dalla Parrocchia SS. Annunziata di Caccamo, guidata dal Parroco don Claudio Antonio Grasso, e dalla Confraternita San Nicasio Martire, guidata dal Superiore Roberto Pagoria. Per l’occasione è stata realizzata un’icona, scritta a mano da p. Efraim, parroco ortodosso a Palermo, che raffigura san Nicasio secondo l’iconografia di un affresco presente presso la Cappella della Palazzo Magistrale dello Sovrano Ordine Militare di Malta a Roma.

Dopo secoli è stata questa l’occasione propizia per riannodare i legami tra l’Ordine di Malta e la devozione a san Nicasio: questa iniziativa da parte dell’Ordine si inserisce nel solco della riforma che Papa Francesco ha voluto per l’Ordine di Malta con diversi decreti pontifici. Particolarmente degno di nota l’impegno in tal senso di S.E. Fra’ Nicolò Custoza de’ Cattani, Gran Priore dell’Ordine di Malta di Napoli e Sicilia, e del Commissario della Delegazione della Sicilia Occidentale, Baronessa Virginia Martinez Tagliavia di San Giacomo. Per queste ragioni all’interno dell’anno giubilare l’Ordine di Malta ha organizzato quattro iniziative di particolare importanza: un segno di carità da parte dello SMOM nei confronti delle famiglie bisognose di Caccamo, in ossequio al motto dell’ordine “tuitio fidei et obsequium pauperum” (difesa della fede e servizio ai poveri); il Pellegrinaggio nazionale dell’Ordine di Malta nei giorni 20 e 21 settembre 2024; l’emissione di un francobollo postale del valore commerciale di €2,90, con la possibilità di un annullo filatelico speciale il 21 settembre, durante il Pellegrinaggio dell’Ordine a Caccamo; il conio di una medaglia commemorativa del Giubileo e sarà annoverata tra le medaglie dei santi dell’Ordine giovannita.

Durante l’anno giubilare l’Ordine di Malta promuoverà due feste estive in onore di San Nicasio che rappresenteranno un’occasione di riflessione e di condivisione oltre che di attenzione ai piccoli (giochi estivi per i ragazzi), agli ammalati (peregrinatio della reliquia presso gli ammalati) e ai bisognosi (raccolta viveri per la Caritas parrocchiale). Inoltre l’anno giubilare sarà impreziosito da celebrazioni giubilari mensili, attività culturali e ricreative che avranno la finalità di promuovere il culto per San Nicasio e l’imitazione della sua vita nell’aderire alle beatitudini evangeliche che sono rappresentate nelle otto punte della croce di Malta sotto la cui effige san Nicasio ha dato la vita per difendere la Fede. Prevista infine una Peregrinatio della reliquia presso le comunità che lo richiederanno a partire dal mese di ottobre 2024.