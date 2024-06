Martin Scorsese girerà un docufilm a Polizzi Generosa? Il sindaco: “lo aspettiamo con gioia, ci lavoriamo da un anno”

Martin Scorsese girerà un docufilm a Polizzi Generosa?

Il sindaco Gandolfo Librizzi lo ha comunicato attraverso un post sulla pagina Facebook utilizzata appositamente dallo stesso per comunicare ai cittadini.

“Scorsese a Polizzi per girare un docufilm? È la notizia – scrive Librizzi – del giorno spopolata con grande clamore che non sorprende più di tanto l’Amministrazione comunale. Il Sindaco, infatti, da oltre un anno, lavora sotto traccia e riservatamente con lo staff di Martin Scorsese, in particolare con la Vice President della Sikelia Productions che fa capo allo stesso regista e con altre autorevoli personalità che hanno facilitato i contatti diretti e favorito le relazioni per una visita che sarebbe dovuta avvenire già lo scorso agosto e che invece sembra manifestarsi oggi, per quanto è dato apprendersi dal comunicato stampa divulgato da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Un progetto, la presenza del famoso regista a Polizzi Generosa, già definita nei minimi dettagli con un articolato programma di accoglienza concordato fra le parti che, se si avvera all’interno del nuovo scenario, troverà pronta l’Amministrazione comunale con tutta la comunità polizzana ad accogliere una delle personalità al mondo più importanti del cinema. Sarà l’occasione per conferirgli, come preannunciato dal Sindaco per le vie più discrete, concordata e apprezzata da parte dello stesso regista, la cittadinanza onoraria di Polizzi Generosa, paese d’origine dei suoi nonni paterni, Teresa e Francesco Scorsese, a lui che, non dimentico di queste origini, ha scelto proprio Polizzi Generosa per avere trascritto nei suoi registri civili l’iscrizione dell’ottenuta cittadinanza italiana. Quando sarà si è pronti ad accogliere Martin Scorsese, dando così corpo e sostanza alla sua innata voglia di ricongiungersi con il paese dei suoi avi per girarvi, fra l’altro, un documentario. Sì, – conclude – Polizzi Generosa aspetta con gioia Martin Scorsese”.

Potrebbe quindi essere questione di tempo e il grande regista potrebbe tornare nel suo paese d’origine. Un momento storico per la città di Polizzi e per l’intero Comprensorio madonita che ha l’onore di ospitare un figlio illustre di questa terra.