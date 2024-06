Amministrative 2024 San Mauro Castelverde e Bompietro, oggi i nomi dei sindaci eletti

Manca davvero poco allo spoglio delle schede elettorali per questa tornata di elezioni amministrative che nel nostro Comprensorio Termini Imerese – Cefalù – Madonie ha visto solo i comuni di San Mauro Castelverde e Bompietro chiamati ad eleggere o riconfermare il primo cittadino.

D’Anna supera il primo quorum

Per quanto riguarda Bompietro, il sindaco uscente ha fatto la sua corsa in solitaria, superando tranquillamente il primo quorum relativo al dato dell’affluenza. Adesso, bisognerà attendere il secondo relativo alle schede valide per avere l’ufficialità della sua elezione.

Comune Elettori Votanti % % differenza % Bompietro 1.457 762 52,30% 59,32% -7,02%

Minutilla vs Maccataio

Situazione diversa per quanto riguarda San Mauro Castelverde. In questo caso infatti, gli sfidanti sono due: l’uscente Minutilla e l’ex presidente del consiglio Maccataio, entrambi impegnati nella lotta alla fascia tricolore. Così come per Bompietro, anche San Mauro dovrà attendere dopo le 14:00 di oggi 10 giugno 2024 quando inizierà lo spoglio nelle sezioni dei due borghi madoniti.

Comune Elettori Votanti % % differenza % San Mauro Castelverde 1.805 977 54,13% 50,11% +4,02%

Seguiranno aggiornamenti