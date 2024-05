Castelbuono, “Versi freschi e lievi”: nuova opera poetica di Santo Atanasio

“Versi freschi e lievi” è la nuova opera poetica del castelbuonese Santo Atanasio, in uscita nelle librerie e negli store online il 6 maggio, edita dalla Casa Editrice mantovana Gilgamesh Edizioni. «I testi, la cui cifra poetica si può cogliere nella “freschezza”, nella “leggerezza”, nella “icasticità” degli stessi, sono raggruppati in sette sezioni tematiche», oltre alla notizia bio-bibliografica dell’autore. In copertina figura la tela “En barque sur la Marne”(1906) di Henri Lebasque.

Santo Atanasio nasce a Castelbuono il 21 aprile 1953. Si laurea in Ingegneria Nucleare a Palermo. Dopo una parentesi di cinque anni d’insegna­mento a Legnano (MI), è prima professore ordinario di Elettronica a Termini Imerese, poi di Elettrotecnica ed Elettronica a Cerda. È pensionato dal 1° settembre 2019. Vive nel suo ridente borgo natale.

