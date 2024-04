Appassionati del mondo del fumetto, del gioco e della pop culture? Torna il Palermo Comic Convention, ecco quando

Prenderà vita dal 12 al 15 settembre, presso i prestigiosi Cantieri Culturali alla Zisa, la nona edizione di Palermo Comic Convention, festival internazionale, riferimento per la celebrazione della cultura Pop e dell’intrattenimento in Sicilia. Una nona edizione studiata per riprogrammare quella che è una manifestazione di punta del territorio ma anche uno dei maggiori eventi italiani del settore.

“Un colorato villaggio che trasformerà le vie caratteristiche dei Cantieri Culturali alla Zisa in un gioioso luogo di aggregazione sociale – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention –. Stiamo costruendo, giorno dopo giorno, una nona edizione che vuole stupire, caratterizzata da intensi momenti di riflessione culturale alternati a vivaci spazi di intrattenimento popolare. Fumetti, film, serie tv, musica, giochi e videogames occupano ormai una fetta di tempo consistente della nostra vita. La passione per queste diverse sub-culture è diventata ampiamente multigenerazionale e il nostro obiettivo è far vivere alla città di Palermo quattro giorni all’insegna della spensieratezza in un festival che fra i primi nel nostro paese si è votato alla crossmedialità.

Palermo Comic Convention, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, è un evento tra i più importanti in Italia dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della pop culture. È stato un successo anche nel 2023 con il pubblico che ha voluto premiare l’organizzazione con più di 48.000 presenze.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.