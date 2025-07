A19, rallentamenti a Bagheria. Anas decide attivazione dei turni di lavoro 24 ore su 24: domenica 6 prevista la riapertura

L’Anas ha deciso l’attivazione dei turni di lavoro 24 ore su 24 per chiudere al più presto i cantieri presenti nello svincolo di Bagheria dell’A19 che tanti disagi ha causato e continuare a causare agli automobilisti: già da domenica 6 luglio, con circa 20 giorni di anticipo rispetto alla data del 28 luglio, è prevista la riapertura dell’intera carreggiata in direzione Palermo.

«La rimozione anticipata dei cantieri sulla A19 tra Bagheria e Casteldaccia è il frutto concreto e tangibile di un’interlocuzione costante e decisa con i vertici nazionali di Anas. Le esigenze dei siciliani non possono più essere ignorate, e questo è il segnale che, quando le istituzioni fanno squadra e agiscono con determinazione, i risultati arrivano». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando le decisioni prese da Anas con la chiusura dei cantieri sull’autostrada Palermo-Catania, nel periodo estivo. «È un segnale importante per tutti gli automobilisti e i cittadini siciliani, in particolare in vista dell’esodo estivo e della festa di Santa Rosalia, che porta ogni anno decine migliaia di persone verso il capoluogo. La Sicilia merita infrastrutture moderne, sicure ed efficienti: questo è il nostro impegno».

«Anche il cambio ai vertici regionali di Anas – aggiunge Schifani – rappresenta un passaggio necessario in questo percorso di discontinuità e di maggiore efficienza operativa. In particolare, saluto con favore la nomina del nuovo responsabile della sede Sicilia, che a partire dal 15 luglio assumerà, su mia nomina, anche il ruolo di sub-commissario per il piano di manutenzione: un passaggio strategico per rafforzare ulteriormente il coordinamento e la tempestività degli interventi, come abbiamo sempre richiesto ad Anas».