“Semi di Raffo” con la storia di Epifanio Li Puma in scena al Castello di Carini

Si terrà sabato 5 luglio 2025 presso il Castello di Carini la rappresentazione “Semi di Raffo”. L’opera è un lavoro teatrale (nella foto), scritto da Daniela Li Puma, musiche e arrangiamenti musicali di Beppe Galfo, voce di Cecilia Cocciro, che mette in scena la storia di Epifanio Li Puma, sindacalista ucciso dalla mafia il 2 marzo del 1948. L’evento è organizzato dal Comitato “La Carini che vorrei”, in collaborazione con l’Associazione “Jonathan Livingston Odv” di Enrico e Livia Vivona. Raffo è la borgata nativa di Epifanio Li Puma ma è anche un grande albero le cui radici affondano nella terra, nutrite dal sangue e dal sudore di uomini valorosi come il sindacalista socialista. Noi siamo i semi di questo albero e continuiamo a raccontare e a seminare in nome di quel sacrificio, del valore dell’uomo e della dignità. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per prenotazioni: https://www.carinicittaparlante.it/prenotazioni

“Non solo rigenerazione urbana e valorizzazione dell’identità locale – afferma Giusy Musso dal Comitato “La Carini che vorrei” – ma anche storie di persone che hanno combattuto in Sicilia per i diritti dei lavoratori e per la libertà, a costo della loro stessa vita, come è successo al sindacalista e socialista Epifanio Li Puma e a tanti altri. Una rappresentazione teatrale unica, intensa e commovente”.