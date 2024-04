Castelbuono, “30 Libri in 30 Giorni”: si presenta il volume “Iceberg” di Liana D’angelo

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, si presenta venerdì 5 aprile 2024 alle ore 17,30, presso la Sala Padre Lorenzo Marzullo del complesso Badia Via Roma, 74 a Castelbuono, il volume di Liana D’angelo “Iceberg”. Dopo i saluti istituzionali di Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono e del prof. Francesco Saglimbeni, Presidente Auser di Castelbuono, e l’introduzione del dott. Giuseppe Rotondo, Presidente BCsicilia di Castelbuono, è prevista la presentazione del volume a cura della prof.ssa Valentina Portera, Presidente BCsicilia di Cefalù. Letture a cura della dott.ssa Marinella Castiglia, socia BCsicilia Castelbuono. Sarà presente l’autrice. Conclusioni del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. L’iniziativa è organizzato dalla Sede locale di Castelbuono di BCsicilia in collaborazione l’Auser di Castelbuono, il Comune di Castelbuono e l’Accademia Valdemone,

Il libro. La parte sommersa dell’iceberg, quella che nessuno può vedere, sostiene ciò che è conosciuto. Cosa potrebbe accadere se qualcuno provasse ad andare in profondità? Cosa potrebbe accadere se qualcuno decidesse di indagarla e portarla in superficie? Luigi Maggio, sindaco integerrimo di un paesino della Sicilia in piena transizione industriale, strenuo difensore di una politica del cambiamento, presto deve scontrarsi con l’impossibilità di un’operazione che solo in apparenza appartiene al contesto locale ma che in realtà ha una base vasta e sommersa proprio come quella di un Iceberg. Complotti e tradimenti sono alla base di una vicenda che presto finirà per travolgere la sua identità pubblica e la sua dimensione privata. Un giallo avvincente che spinge il lettore a riflettere sulla necessità di un cambiamento profondo, possibile solo se innestato nella coscienza dei singoli prima ancora che nel tessuto sociale.

L’autrice. Liana D’Angelo, artista di Cefalù si laurea in lingue e letterature straniere presso l’università di Palermo e si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Palermo. Comincia da giovanissima a muovere i primi passi nello spettacolo tenendo concerti sia da solista che in diverse formazioni da camera. Si è sempre dedicata alla formazione musicale, è pianista accompagnatrice della Corale di cui fa parte, ha diretto per diversi anni un coro di bambini , ha diretto un ensemble strumentale. Da artista versatile qual è nel corso degli anni ha allestito diversi spettacoli in qualità di regista ed interprete portati in scena dal gruppo “Donne in arte” ideato da lei stessa, per citarne alcuni: Cuore della mia terra, Per incanto e per amore, Canti cunti e cantastorie, Sport è vita e tantissimi altri in cui, coinvolgendo tanti artisti, ha intrecciato le arti della musica, della pittura, della danza, del canto e della recitazione. Da alcuni anni scrive i suoi spettacoli e li interpreta da unica artista come cantante attrice e musicista, ricevendo pieno consenso da parte del pubblico e della critica. Ma il suo forte desiderio di esprimere emozioni non si ferma qui, da sempre l’accompagna la passione per la scrittura, per i romanzi più esattamente, ama scrivere storie che esplorino l’animo umano. Ha all’attivo diversi romanzi: Iceberg, di recente pubblicato dalla casa editrice Dialoghi, In nome di Libero, Il muro dei segreti, Il sottile filo delle anime.