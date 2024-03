Bagheria, Incontro con l’autore: Salvatore Sutera

Si terrà sabato 2 marzo 2024 alle ore 17,00 il primo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”. Questo mese sarà ospite lo scrittore Salvatore Sutera (nella foto). Dopo la presentazione di Cristina Sciortino, del Consiglio Direttivo BCsicilia di Bagheria, dialogherà con l’autore Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di Bagheria. L’incontro si terrà presso la Sede dell’Associazione, Dimora Storica Mineo – Cirrincione, in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, Per informazioni Email: [email protected] – Tel. 394121267.

Scrittore fortemente legato alla sua terra, la Sicilia, Salvatore Sutera ne descrive l’amore per la natura e per tutti gli esseri viventi, privilegiando il rapporto con le radici familiari. Si ricordano: “Vento di scirocco”, “L’avventura di due garibaldini per caso”, “Il posto degli ulivi”, l’ultima fatica letteraria. Cantante lirico, oltre che scrittore, ha partecipato al Festival internazionale di musica barocca a Lione. E ancora, attore teatrale, lavorando al fianco di Gustavo Scirè. Collabora periodicamente con Radio Margherita, per la trasmissione “Tre minuti in compagnia di uno scrittore” leggendo e interpretando pagine di opere scelte.