Tragedia Altavilla Milicia, l’invito dell’Arcivescovo di Palermo alla preghiera

Quanto accaduto ad Altavilla Milicia è un fatto che deve portare tutti ad una profonda riflessione.

Pubblichiamo di seguito il messaggio dell’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, il quale invita tutti i fedeli alla preghiera.

“Chiedo che in questi giorni nella nostra Arcidiocesi, specialmente durante l’Eucaristia, si preghi per le vittime della strage di Altavilla Milicia: Antonella, Kevin e Manuel e per i genitori e i parenti di Antonella; per il pentimento e la conversione a Dio dei responsabili di questa assurda atrocità che ancora una volta ci ha posto dinnanzi a vite in macerie, ai cumuli del disagio sociale e delle fragilità umane, terreno fertile per i nuovi seduttori del fanatismo religioso che profanano il Volto e il Nome Santo di Dio, lento all’ira e grande nell’amore.

Si elevino preghiere anche per la comunità di Altavilla Milicia fortemente provata e attonita dinnanzi a tanta violenza consumatasi in una casa e in una famiglia della Città.

Impegniamoci tutti per una convivenza umana pacifica, fraterna e giusta, sul fondamento della cura reciproca e della solidarietà, perché non avanzi l’iniquità e non si raffreddi l’amore nei cuori di molti (cfr Mt 24,12)”.