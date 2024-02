Chiusura svincolo A19, La Vardera: “Anas cambi i suoi piani, svincolo di Termini Imerese determinante per l’economia locale

“Ho mandato una missiva e fatto un’interrogazione urgente all’assessore Aricó, non si può chiudere uno svincolo autostradale per otto mesi da un giorno all’altro. Parliamo di una delle città più grandi della provincia e importante collegamento per comuni dell’entroterra come Caccamo e Roccapalumba. So che l’assessore tornerà in sé e gestirà la questione in modo diverso, perché se così non fosse vorrà dire che si prenderà le responsabile di aver messo in ginocchio l’economia non di una città ma di un intero comprensorio.

Chiederò un incontro urgente con i vertici Anas”.

Questo l’intervento del deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) sulla chiusura dello svincolo autostradale di Termini Imerese nel palermitano.