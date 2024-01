Lascari: Caterina tenta di riconquistare il figlio Francesco a “C’è Posta per Te”

La nota trasmissione “C’è Posta per Te” di Canale 5 ha fatto tappa a Lascari.

La cittadina del nostro Comprensorio è stata protagonista di una storia che ha visto una madre alla ricerca disperata di riconquistare il figlio dopo circa quattro anni di assenza totale.

Caterina, una vita difficile la sua tra botte del padre, la permanenza in casa famiglia e poi la serenità di una famiglia normale, fino a quando rimane incita e all’età di 18 anni nasce il figlio Francesco. Anche quest’ultimo altresì non ha una vita facile, assiste anche a qualche lite in famiglia e questo destabilizza il suo carattere timido.

La madre tenta di riconquistare la sua fiducia e il suo amore andando da Maria De Filippi che cerca, quest’ultima, di tentarle tutte per cercar di fare riconciliare madre e figlio. “Tua madre – dice Caterina tra le lacrime – è pentita, credimi, tenterò in tutti i modi di avere un rapporto per dimostrarti che sono una mamma, sono qua per amarti e non per darti dispiaceri”.

Francesco non ne vuol sapere, chiede aiuto alla nonna che giustamente lo lascia libero di prendere le sue decisioni, e così il giovane decide di chiudere la busta, tra i tentativi di Maria che comunque ha acceso una fiammella di speranza nel cuore di Caterina.

Il tempo aggiusterà tutto, speriamo.