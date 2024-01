Termini Imerese: cuore, testa e pallone, la “Scuola Calcio Torracchio” prepara alla vita

“Il calcio si gioca con la testa. Se non hai la testa, le gambe da sole non bastano”: così una volte disse il leggendario Johan Cruijff.

In effetti, il calcio non è soltanto un semplice sport, ma è davvero tanto altro. Il calcio insegna, il calcio educa, il calcio prepara alla vita, ne è sicuramente testimone la Scuola Calcio Torracchio di Termini Imerese.

Gli esordi

Iniziata quasi per gioco circa 10 anni addietro, la scuola calcio, è cresciuta nel corso deli anni, in termini di qualità ma anche numericamente parlando: “all’inizio – ci racconta Gaetano Conti Guglia responsabile della scuola calcio – ero io solo con circa 20 ragazzini. L”anno successivo alla formazione del gruppo, siamo arrivati a 40, poi 70, poi 110, dallo scorso anno invece abbiamo in pianta stabile ben 270 tesserati”.

Una scuola a tutto tondo, si parte infatti dai “primi calci”, fino agli “under 17”, in ogni categoria inoltre sono presenti anche più squadre, tra questi: 2 gruppi “under 15”, 2 guppi di “esordienti”, 2 gruppi di “pulcini”, 3 gruppi di primi calci, un gruppo femminile (11 – 14 anni) di 16 unità allenato dai Mr. Manuela Morello e Mr Domenico Di Paola, entrambi tecnici abilitati Uefa E. Per quanto riguarda lo staff tecnino e dirigenziale, si contano circa 18 unità, con allenatori abilitati Uefa B e Uefa C, un allenatore per i portieri.

I prossimi obiettivi

Una realtà molto attiva per quanto riguarda la formazione dei giovani che si avvicinano al mondo del calcio, ed in generale dello sport, che adesso però ha un obiettivo ben preciso: ottenere il prestigioso riconoscimento di Scuola Calcio d’Elite. Quest’ultimo, si ottiene grazie all’impegno nell’attività formativa ed educativa dei giovani atleti facendo andare insieme passo passo anche il costante aggiornamento dello staff, sia Tecnico che Dirigenziale. Tutti elementi ed attività che il Torracchio svolge regolarmente: “la speranza – ci riferisce ancora Conti Guglia – è quella di acquisire sicuramente questo titolo, ma anche quella di ottenere i titoli di categoria regionale Under 17 e 15. Sappiamo che ci volgiono un po’ di anni ma, noi siamo in netto anticipo”. Tutte categorie che partecipano ai campionati FIGC.

Gli allenamenti e le partite si svolgono regolarmente al Torracchio Sport Center tuttavia: “per quanto riguarda la squadre ad 11 – prosegue Conti Guglia – abbiamo serie difficoltà a giocare a Termini Imerese perchè il campo comunale non è agibile anche se da quanto apprendiamo, l’amministrazione comunale si sta muovendo per riaprirlo”.

Lo staff

Cultori, appassionati, ed ex calciatori, compongono lo staff tecnico qualificato che si propone di educare i giovani atleti, insegnando loro non solo le regole del calcio ma soprattutto quelli che sono i valori di: amicizia, stare insieme, rispetto dell’avversario, fair play, educazione e tanto altro ancora. Conosciamoli meglio: Mr. Gianvito Testa (tecnico abilitato Uefa B – Under 17); Mr. Nino Pizzurro (tecnico abilitato Uefa B – Esordienti e Pulcini); Mr. Antonio Cefalù (tecnico abilitato Uefa C – Giovanissimi e Under 15); Mr. Domenico Di Paola (tecnico abilitato Euefa E – Under 15 Provinciale); Mr. Filippo Vizzini (tecnico abilitato Uefa C – Esordienti), Mr. Gaetano Conti Guglia (supervisore generale dei tecnici, tecnico abilitato Uefa B – Giovani Calciatori, Calcio a 5 a livello nazionale); Mr. Calogero Rio (tecnico abilitato Uefa B – Pulcini); Dott. Francesco Geraci (posturologo); Mr. Silvio Serraino; Mr. Simone Favara (preparatore dei portieri).

Per quanto riguarda la dirigenza invece troviamo: Dir. Giovanni Nancini (rapporti con la federazione); Dir. Marco Passantino (transfert, rapporti con la federazione), Dir. Giuseppe Longo (accompagnatore); con essi anche due amministrative.

Una scuola di calcio ma soprattutto, una scuola di vita che permette ai giovani atleti di imparare tanto per prepararsi a quella grande partita che è la vita.

Giovanni Azzara