Alimena, Borsa di studio dell’Associazione Filippo Valenza

L’Associazione Filippo Valenza di Alimena bandisce una borsa di studio, in collaborazione con l’Università E.Campus, per un nuovo iscritto al Liceo Linguistico di Alimena, per l’anno scolastico 2024/2025.

Al termine del percorso delle superiori, lo studente con il curriculum scolastico migliore, potrà usufruire di un corso universitario per una laurea magistrale completamente gratuita.

L’A.F.V. sin dalla sua istituzione, nel 2018, ha offerto annualmente una borsa di studio e lo scorso agosto, nel corso della VI edizione della Festa dello Studente, ha assegnato la prima a una studentessa neo diplomata.

Nel corso dell’evento, ogni anno vengono assegnati premi a tutti gli alunni e studenti che si sono segnalati per i meriti scolastici, a partire dalla 5ª primaria, 3ª secondaria, tutte le classi del liceo fino all’università. Ai premiati sono stati consegnati attestati e premi in denaro per spese didattiche.

Il Comune di Alimena quest’anno ha aumentato il contributo per tutti i nuovi iscritti: 500 euro per spese scolastiche.

Il Presidente, Castrenze Di Gangi, ha comunicato che l’Associazione mette a disposizione anche altre forme di agevolazioni e offerte formative, che farà fruire agli studenti del liceo e di tutte le scuole del paese. Da quest’anno questi servizi saranno disponibili anche per altri istituti del circondario. Queste le offerte: corso di Primo Soccorso, lezioni di pratiche igienico-sanitarie, Lezioni di Diritto Internazionale Umanitario, Diritti Umani e Relazioni Internazionali, Corso di giornalismo, Lezioni di Legalità a cura del Parlamento Internazionale della Legalità, Seminario-laboratorio di Pittura, disegno e storia dell’arte, Prestito libri di tutte le materie per tesi e approfondimenti, Prestito film in dvd.

Le lezioni sono tenute anche da altre Associazioni qualificate con le quali è in atto una partnership e una condivisione dei fini socio-culturali.