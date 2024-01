“Gibigiane paesane. Novelle in dialetto siciliano” di Gaetano Spinnato

L’opera del prolifico scrittore e poeta amastratino si colloca nel filone poco praticato e anche per questo molto prezioso della narrativa in dialetto. “I miei racconti nel dialetto del mio paese hanno due aspetti che, mi piace sottolineare, vanno di pari passo: sono letteratura in quanto narrazione di fatti con precise strategie linguistiche e testuali; e sono anche testimonianza, dato che luoghi, vicende e persone appartengono alla tradizione di Mistretta”. Una tradizione che adesso grazie all’autore è fissata sulla pagina.

L’autore: Gaetano Spinnato è nato a Mistretta (ME) dove vive e lavora come infermiere professionale presso il locale presidio ospedaliero. Appassionato studioso di cultura e tradizioni popolari, scrive poesie e racconti in lingua italiana e siciliana per i quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Ha pubblicato per la poesia in lingua “Il vento tra i papaveri” (2014) e in dialetto siciliano la raccolta “Ri ranni uogghju fari u picciriddu” (2017), Per la narrativa “L’odore del tempo” (2007) ed inoltre una raccolta di detti e proverbi in uso a Mistretta, “A miercu cunfusu” (2012).