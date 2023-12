Cefalù, Opera Pia Genchi Collotti ringrazia Vescovo Marciante per generoso dono

La casa di riposo Opera Pia Genchi Collotti di Cefalù ha inviato una lettera di ringraziamento al Vescovo mons. Marciante per il dono di un nuovo frigo per la cucina della struttura.

“Con profonda gratitudine e sincera gioia – scrive il Commissario Dott.ssa Maria Grisanti, gli anziani ospiti ed il personale tutto dell’O.P. Genchi Collotti – desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento per il generoso dono che ha fatto alla Casa di Riposo “S. Genchi Collotti” in occasione del Santo Natale. La Sua generosità e attenzione verso la nostra struttura non conoscono confini, e il gesto di dotare la nostra cucina di un nuovo frigo giunge come un raggio di luce in questo periodo festivo. La Sua premura e sensibilità verso le necessità della Casa di Riposo non solo confermano il Suo impegno costante nel servizio alla comunità, ma rispecchiano anche i valori di sensibilità e solidarietà che fanno di Lei un vero pastore. Il nuovo frigo non solo sarà di grande utilità per la struttura, ma rappresenta anche un segno tangibile del Suo amore e della Sua dedizione alla cura del prossimo. In questo momento di festa, siamo profondamente grati per il Suo continuo sostegno e per il Suo impegno nel rendere la nostra struttura un luogo migliore. Auguriamo a Lei, Eccellenza, un sereno e gioioso Natale, colmo di pace e serenità. Possa la Sua generosità ispirare e diffondere la speranza tra tutti noi”.