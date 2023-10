“Architettura Dedalica” in una capitale della Sikania: Thòlos del Principe a Sant’Angelo Muxaro

Dedico queste note ad Ignazio Alessi, che ho incontrato in questo “Viaggio attorno al Centro, verso le Radici” che dura da una vita, dal quale ho imparato tanto su Sant’Angelo Muxaro, locslità in provincia di Agrigento. Scriveva Luigi Bernabò Brea nel 1958, in La Sicilia prima dei Greci: “… Alcune altre tombe, situate alquanto più in alto sulle ripidissime pendici del colle di Muxaro, si distinguono da tutte le altre tombe siciliane di questo tipo non solo per essere quasi sempre a due camere, ma soprattutto per le loro dimensioni veramente grandiose, che nella maggiore di esse, trasformata in età bizantina in cappella dedicata al culto di S. Angelo, raggiungono gli otto metri di diametro per circa 3 di altezza. Si trattava dunque di vere tholoi da confrontare con quelle micenee, sebbene come sempre in Sicilia, non costruite, ma scavate nella tenera roccia, che qui è un calcare bianchissimo. Alcune di queste tombe avevano all’interno un vero letto funebre, isolato, su cui era adagiato un cadavere, mentre numerosissimi altri erano deposti sul suolo, insieme ad un enorme quantità di ceramiche. La grotta di S. Angelo aveva una banchina tutto all’intorno. I corredi di queste tombe grandiose mostravano che esse erano state in uso attraverso parecchi secoli, forse dall’VIII fino alla metà del V secolo a.C.”.

In sintesi: una “Micene di Sicilia”, sembra suggerire L. Bernabò Brea. Avviso ai naviganti: visto che siamo “alle porte di casa”, per capire meglio cosa è la nostra Via della Thòlos, non potendo magari andare in Grecia, sarebbe utile ed opportuno intanto arrivare a Sant’Angelo Muxaro. Una maniera intelligente per entrare nel vero labirinto di Dedalo della Sicilia profonda e nascosta; nuova frontiera del turismo relazionale di prossimità.

Foto 1 Interni con doppia camera (fonte web). I più attenti noteranno sullo stipite destro del passaggio fra le due “stanze” le incisioni con “Triangolo rovesciato + Croce” ed in alto il “Tridente”.

Foto 2 Pianta e sezione (fonte F. Tomasello).

Foto 3 Tempietto a thòlos da Sant’Angelo Muxaro (AG).

Foto 4 Paesaggio a Sant’Angelo Muxaro, mattina del 3.5.2020 (fonte Ignazio Alessi).

Carmelo Montagna