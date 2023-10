Alia, al via Premio Letterario intitolato alla poetessa Maria Fuxa

Al via la prima edizione del premio letterario Maria Fuxa città di Alia. Sono previste sei sezioni per poesia e drammaturga in italiano e dialetto. I testi inediti vanno inviati entro il 31 ottobre. “Il Premio nasce da una idea lungamente coltivata e accolta fin da subito da alcune personalità del mondo della cultura e dell’arte che hanno conosciuto la poetessa Maria Fuxa – spiega Francesca Albergamo, ideatrice e anima del premio -, da tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di un progetto che vuole dare piena espressione e voce alla donna e alla poetessa, alla unicità della sua esistenza e della sua opera”. L’organico di giuria, presieduto da Ignazio E. Buttita, è articolato in sei commissioni guidate da Anna Maria Bonfiglio (che con Albergamo è anche direttrice artistica), Clelia Lombardo e Gaetano Aronica.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a dicembre e sarà un’ulteriore occasione per rendere omaggio all’opera e alla figura di Maria Fuxa: alla vita di un’artista che è un poema di sofferta bellezza, conclusasi nel 2004 a 90 anni più della metà dei quali vissuti in manicomio per una discussa diagnosi di schizofrenia e depressione.

Per informazioni Email: premioletterariomariafuxa@gmail.com. Oppure chiamando tramite WhatsApp al numero di cellulare 329 8875640.