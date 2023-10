Giornale di Cefalù: Scandalo e felicità nel romanzo di Pina Mandolfo

La principessa Anna Valdina fin da bambina suora per forza, lotta per 50 anni fino ad ottenere la libertà. Un romanzo storico nella Palermo del 1600. Una storia di riscatto e conquista di diritti raccontata da Pina Mandolfo nel libro: “Lo scandalo della felicità”. Allo “Spazio Eventi Bastione” ne hanno discusso Santa Valenziano, presidente Mariposa, l’assessore Laura Modaro, la curatrice Sabrina Miriana, Alessio La Martina e la stessa autrice (nelle foto).

Pala Ignazio Cefalù. Raggiunto l’accordo tra la Diocesi e la società Zannella Basket per il campo di via Aldo Moro: contratto di locazione di 6 anni rinnovabile per altri 6: intervista al Vicepresidente Michele Iuppa. Il 15 ottobre festa di San Pio presso l’Ospedale Giglio: ne parla Nino Tudisco.

Il Giornale di Cefalù – n.1764 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 5 ottobre 2023