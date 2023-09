Giornale di Cefalù. Il Sinodo, evento spirituale, occasione per convertirsi: incontro con padre Mario Aldegani

Il Sinodo, evento spirituale, occasione per convertirsi come persone e come Chiesa: “Brace, legna, soffio – ravvivare le braci non adorare le ceneri”. Un incontro speciale del Giornale di Cefalù negli studi di Radio Cammarata con padre Mario Aldegani, Superiore Provincia Argentina-Cile della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo. A conclusione dell’intervista un album fotografico delle numerose presenze di padre Aldegani a Cefalù: “mi piace Cefalù. Mi piace la gente. L’accoglienza. Ho un grande amore per questa città”. Palazzetto di via Aldo Moro: vince il dialogo tra la Curia diocesana e l’ASD Zannella Basket Cefalù. Intervista all’avv. Michele Iuppa, Vicepresidente Zannella Basket.. La FIAGOP accende d’oro il Palazzo del Comune per chiedere l’attenzione di tutti sulle problematiche ed i diritti dei bambini e degli adolescenti malati di cancro.

