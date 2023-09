Giornale di Cefalù, “Una scommessa su di noi”: progetto di Comune e Asp per contrastare il gioco d’azzardo patologico

Si chiama “Una scommessa su di noi”, il progetto realizzato insieme dal Comune e dell’Asp per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Nasce anche uno sportello informativo presso l’Ufficio relazioni con il pubblico per far crescere la consapevolezza dei rischi che si corrono con la dipendenza dal gioco d’azzardo “reale” e online: intervista all’assessore Laura Modaro, alla psicologa Bina Claudia Guarneri (nella foto) e al responsabile scientifico del progetto Asp Francesca Picone.

Tassa di soggiorno e manifestazioni estive in Consiglio Comunale: Interventi dei Consiglieri Carmelo Greco e Paola Castiglia. La Sicilia sarà nel 2025 “Regione europea della gastronomia”: una tappa “strategica” a Cefalù.

