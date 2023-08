Maria SS di Gibilmanna 2023, il programma della festa

Al via oggi la settimana di preparazione alla festa in onore di Maria SS. di Gibilmanna.

Il clou sarà come sempre la prima domenica di settembre (quest’anno il 3), quando a celebrare la santa messa sarà S.E.R. il vescovo di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante, e per l’occasione avverrà come di consueto l’offerta dell’olio per la lampada votiva che quest’anno verrà donata dal sindaco della comunità di Scillato.

Il programma della settimana

Dal 28 Agosto al 1 Settembre

Ore 8.00 Celebrazione delle Lodi

Ore 9.30 Celebrazione eucaristica

Ore 18.00 Recita del S. Rosario

Ore 18.30 Celebrazione eucaristica e Vespri

Sabato 2 Settembre

Ore 9.30 Celebrazione eucaristica

Ore 16.00 Celebrazione eucaristica con i pellegrini provenienti da Gangi

Ore 17.30 Recita del Rosario

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica festiva

Ore 19.00 Celebrazione dei Primi Vespri della B.V.M presieduta da don Gioacchino Notaro, parroco di Scillato

Ore 22.00 momento di riflessione comunitaria e conviviale sul sagrato del Santuario

Domenica 3 Settmebre

Ore 7.00 e ore 8.00 Celebrazioni eucaristiche in chiesa

Ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Celebrazioni eucaristiche nel piazzale adiacente ai locali dell’ ex- Seminario

Ore 16.00 Processione con il simulacro della Madonna

Ore 17.00 Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, e offerta dell’olio per la lampada votiva da parte del sindaco della comunità di Scillato.