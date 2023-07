Notti di BCsicilia, a Campofelice di Roccella si presenta il libro “La ragazza che va in sposa”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si presenta mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 20,30 “A casa di Anna” in Viale Italia, 1 a Campofelice di Roccella, il volume di Tiziana Lo Porto “La ragazza che va in sposa”. Ne parleranno con l’autrice Anna Laurà e Bruno La Brasca. Info e prenotazioni: campofelicediroccella@bcsicilia.it. L’iniziativa è organizzata dalla Sede locale di BCsicilia in collaborazione con il Comune di Campofelice di Roccella.