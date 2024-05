Mons. Alfonso Raimo nominato vescovo titolare di Termini Imerese, succede a Marco Salvi

Papa Francesco ha nominato in data 30 aprile 2024 Mons. Alfonso Raimo, Vescovo titolare di Termini Imerese con incarico di vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Salerno-Campagna-Acerno.

La carriera di Raimo

Mons. Alfonso Raimo è nato il 2 luglio 1959 a Calabritto, in provincia di Avellino, nell’attuale Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. S. Luigi e successivamente la Licenza in Teologia della Missione presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. È stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1990 ed ha ricoperto diversi incarichi anche al servizio della Conferenza Episcopale Italiana e quindi a livello diocesano.

La diocesi “soppressa” di Termini Imerese

Per quanto riguarda la Diocesi di Termini Imerese, non vi sono assolute certezze storiche ma vi è comunque una cronostassi di vescovi titolari della diocesi in questione. Tra questi si ricordano Elpidio che sottoscrisse il Concilio di Calcedonia, Pasquale presente al Concilio Lateranense, Giovanni il quale al VI Concilio Costantinopolitano si qualificò come “exiguus Sanctae Ecclesiae Termensis Provinciae Siciliae” e infine Giorgio, l’ultimo del quale si hanno notizie il quale partecipò al celebre Concilio di Nicea.

Da lì in poi non si hanno notizie in merito fino al 1968 quando venne istituita come sede vescovile titolare (una sorta di titolo onorifico) con il primo vescovo del XX secolo Mons. Antonio Maria Travia. Dopo di lui si annoverano Mons. Jean-Yves André Michel Nahmias vescovo di Meaux, Mons. Paolo Giulietti nonchè Arcivescovo di Lucca, Mons. Marco Salvi e infine l’attuale Vescovo Mons. Alfonso Raimo, fresco di nomina.

