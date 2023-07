Fuori ora “Chupala”, singolo d’esordio del montemaggiorese Luigi Millonzi prodotto dalla Indaklubb Records

Calda estate non solo dal punto di vista climatico ma anche da quello musicale.

È uscito il singolo d’esordio del giovane dj e producer montemaggiorese Luigi Millonzi dal titolo “Chupala”. Brano dal gusto Latin House contaminato da suoni Techouse che si fonde in un ritmo frenetico che travolge gli ascoltatori conducendoli dritti dritti in pista. Il pezzo attualmente è già in rotazione si Radio 105 grazie alla combinazione di un sound ipnotico unito a suoni di tendenza ispirati ai dj Producer internazionali come Hegel e Sunnery James & Ryan Marciano.

Ma non finisce qui. Per Millonzi infatti è arrivata un’altra sosopresa importante, un remix firmato da Andrea Belli & Dave Roy Bland. “Chupala – afferma la produzione – è pronta a far ballare e infuocare le dancefloors dell’estate 2023″.

Ecco dove trovare Millonzi

https://www.instagram.com/luig imillonzi_dj/

https://www.instagram.com/inda klubbrecords/

https://www.instagram.com/andr eabellidj/

https://www.instagram.com/dave roybland_music/