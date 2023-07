Montemaggiore Belsito “In viaggio nello spazio con le parole di Astrosamantha 1, 2, 3… via!” nuovo libro di Santi Licata

Perché una raccolta di frasi di AstroSamantha può essere interessante e significativa? Perché può fornire una panoramica sintetica delle sue idee, del suo stile e dell’impatto culturale che ha avuto. Può essere uno strumento per l’ispirazione personale, la comprensione delle opere o la conservazione della memoria letteraria di Samanta Cristoforetti la famosissima aviatrice e astronauta, prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Inoltre, è la prima donna in Europa ad essere stata nominata comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Un libro di Santi Licata edito da Youcanprint, con centodiciassette frasi che fanno conoscere la personalità dell’astronauta dell’ESA, nonché della scrittrice e fotografano lo stato dell’arte della materia cioè dell’astronautica in Italia, Europa e nell’ambito internazionale.

Il libro raccoglie le frasi e le citazioni per argomenti o sotto categorie argomentative, quali: astronauta, comandante, ESA, esperimenti, eva, famiglia, Gea, Italia, libri, Luna, matematica, riflessioni, scienza, socialnetwork, spazio, ssi, vacanze, valutazioni, viaggi e Star Strek (serie tv, della quale Samantha da adolescente era proprio appassionata e fan sfegatata).

Dalla nota introduttiva di Filippo Licata leggiamo: «Ma le stelle sono lì a guardarci, e da sempre aspettano che qualcuno vada su a sfiorarle, aspettano che un uomo o una donna sia capace di trasformare le fantasie di bambino in realtà. Grazie Samantha.» Tra gli obiettivi futuri della Cristoforetti, la costruzione di Gateway, la stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna e la necessità che l’Europa sia presto in grado di inviare nello spazio equipaggi europei su mezzi europei. Nel volume, inoltre, una nota introduttiva scritta con ChatGPT e i fotogrammi del primo TikTok dalla Stazione Spaziale Internazionale realizzato da Samantha nello spazio. Contiene illustrazioni a colori. Buona lettura e buon viaggio nello spazio con le parole di Astrosamantha 1, 2, 3… via!

Copertina del libro