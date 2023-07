Al via oggi il “Festival del Torto 2023”, il festival itinerante che parla di cultura

Torna l’appuntamento con la kermesse culturale “Festival del Torto”, edizione 2023.

Un progetto culturale rivolto alla valorizzazione di un’intera valle che ogni anno via via continua a migliorarsi. Quest’anno infatti l’associazione “Nella Valle dei Racconti”, ha ampliato i servizi aggiungendo un supporto all’accoglienza con B&B, escursioni e tanto altro ancora, volti alla scoperta dei luoghi in questione.

Si parte oggi 12 luglio da Aliminusa con la presentazione del primo concorso nazionale di poesia dedicato a Maria Fuxa, curato da Francesca Albergamo, poetessa pluripremiata, nonchè presidente della Pro Loco di Alia. Il parco letterario “Giovanni Giuseppe Battaglia”, grazie alla disponibilità del sindaco Michele Panzarella è stato designato come base logistica per gli artisti e gli organizzatori del festival.

Un lavoro importante curato nei minimi dettagli dall’ideatore del festival Salvatore La Tona, l’attrice Liliana Sinagra con tutti i musicisti, insieme ai lettori, per preparare i numerosi reading previsti in tutti i comuni. Tanti gli appuntamenti (che potete scoprire cliccando nel SEGUENTE LINK), saranno proposti durante tutte le giornate in calendario del festival.