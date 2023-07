Sciara: i percettori del Reddito di Cittadinanza al lavoro per la comunità

Il Comune di Sciara, è tra i primissimi comuni dell’area metropolitana ad attivare i PUC (Progetti Utili alla Collettività).

Questi ultimi infatti rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti, infatti, sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune.

Le attività avviate con il coinvolgimento dei beneficiari della misura RDC sono due: “Valorizziamo i nostri Beni” (12 percettori suddivisi in 4 unità mensili, 2 segnalati dal Centro per l’Impiego e 2 in carico dai Servizi Sociali del Comune) il quale prevede la cura, la pulizia e il riordino degli edifici di proprietà del Comune di Sciara, e “Insieme si può” (108 percettori suddivisi in 36 unità mensili), dove questi ultimi saranno impegnati nel supporto al personale dell’Ente, guardiania, cura e manutenzione del verde pubblico e delle strade del centro cittadino. I percettori sono stati sottoposti a visita medica, hanno ricevuto i DPI necessari per l’espletamento del servizio, sono coperti da assicurazione, inoltre svolgeranno una giornata di formazione sulla sicurezza curata dall’architetto comunale Stanislao Minuto.

“Con l’avvio dei PUC – afferma l’Amministrazione Comunale – diamo una svolta ad un’azione necessaria che negli anni è rimasta bloccata in un limbo. Per le donne e gli uomini che presteranno il loro servizio questa rappresenta una concreta occasione di contribuire al benessere della comunità grazie alle loro competenze, dando inoltre loro la possibilità di prendere confidenza nuovamente con il mondo del lavoro. Grazie – conclude – a tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato per la realizzazione di questo importante progetto”.

I progetti sono stati redatti dall’Assistente Sociale, dott.ssa Costanza Serraino, assunta a tempo determinato dal Distretto socio-sanitario 37 Termini Imerese, e avranno la supervisione del responsabile PUC, geometra Antonino Fragale