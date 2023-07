Diocesi di Cefalù: presentato il progetto di “Casa Betania”, centro di formazione che verrà realizzato ad Obala in Camerun

Continua senza sosta l’impegno della Diocesi di Cefalù per la terra d’Africa.

Un nuovo progetto infatti sta per prendere forma ad Obala, comune camerunense nel dipartimento di Lekié. Si chiama “Casa Betania”, l’ambizioso progetto architettonico che prevede la creazione di una scuola specializzata per operai e una scuola di formazione professionale per tecnici qualificati, fornendo opportunità educative e formative nei settori degli impianti (termici, idrici, elettrici), edilizia e agricoltura.

Verrà realizzato in un appezzamento di terreno appartenente alla Diocesi di Cefalù, all’interno del quale sono già presenti l’Episcopio, un centro apprendisti, uno spazio agricolo per l’economato diocesano e un piccolo ospedale.

Il 22 luglio del 2021 la Diocesi aveva donato 120 banchi per la scuola del villaggio di Bitsinda, successivamente nel mese di agosto dello stesso anno, una delegazione cefaludese aveva fatto visita in Camerun per assistere al prosieguo dei lavori della chiesa in costruzione. Un legame molto forte dunque quello tra le due diocesi, Obala e Cefalù, che adesso apporrà il sigillo grazie a questo nuovo importante progetto.

“Il regalo – si legge in una nota della Diocesi – della Comunità diocesana a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, nel XIV anniversario di Ordinazione episcopale”.

Giovanni Azzara